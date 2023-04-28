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Пудів день 28 квітня: чому цього дня заборонено ображати бджіл та інші народні заборони

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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28 квітня не можна ображати бджіл, полювати на них
28 квітня не можна ображати бджіл, полювати на них. Фото pixabay.com

Важливим цей день був для бджолярів

День 28 квітня у церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трохима. У народі проходить народне свято Пудів день, бо пасічники цього дня оглядали вулики та приділяли особливу увагу бджолам.

На Русі вважалося, що бджоли 28 квітня стають лагідними і жалять лише грішних людей. Також вірили, що якщо бджоли у цей день проявляли занепокоєння чи жалили – це вважалося поганою прикметою. Через це деякі пари навіть скасовували весілля.

Також за бджолами уважно стежили народні синоптики. Так, якщо перед сходом бджоли дуже активні, то буде сильний дощ; якщо вони озлоблені і хочуть вжалити, варто чекати посухи.

Що не можна робити 28 квітня в Пудів день

  • Ображати бджіл, полювати на них, лаятись — ці комахи цього дня в пошані.
  • Давати гроші у борг, інакше їх ніколи не повернуть.
  • Їсти яйця, знесені чорною куркою, інакше можуть захворіти очі та погіршиться зір.
  • Перетрушувати подушки та матраци, інакше щастя піде з дому.
  • Важко працювати з ранку до ночі, інакше будуть проблеми в особистому житті та матеріальному плані.
  • Розповідати таємниці, інакше про них розкажуть іншим людям.

Додамо, що з 23 квітня цього року розпочались поминальні дні. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.

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