Полезные соседи для свеклы: что лучше сажать рядом с овощем

Выбор соседа способствует росту, защищает от вредителей и болезней

Огородники предпочитают планировать размещение посадок овощей и фруктов на своем огороде заранее, ведь только таким образом можно достичь высокой урожайности каждой из культур. Ранее мы писали о правильном соседстве с кабачками, а сейчас поговорим о свекле.

Этот корнеплод прекрасно "сотрудничает" с другими растениями, и высаживать возле них нужно такие, которые не затенят светолюбивое растение. Об этом пишет ukr.media. Правильный выбор соседа способствует росту, защищает от вредителей и болезней.

Какие растения можно высаживать возле свеклы

Получить неплохие результаты можно, высаживая свеклу рядом с картофелем, фасолью, капустой, салатом или редисом. Кроме этого, выращивать корнеплод можно вокруг моркови, чеснока и лука. По мнению опытных дачников, которые практикуют подобные совмещенные посадки, свекла и другие овощи оказывают друг на друга благоприятное влияние, улучшают вкус и повышают урожайность.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.