Корисні сусіди для буряків: що краще садити поряд з овочем

Вибір сусіда сприяє росту, захищає від шкідників та хвороб

Городники вважають за краще планувати розміщення посадок овочів та фруктів на своєму городі заздалегідь, адже тільки таким чином можна досягти високої врожайності кожної з культур. Раніше ми писали про правильне сусідство з кабачками, а зараз поговоримо про буряки.

Цей коренеплід чудово "співпрацює" з іншими рослинами, і висаджувати біля них потрібно такі, які не затінять світлолюбну рослину. Про це пише ukr.media. Правильний вибір сусіда сприяє росту, захищає від шкідників та хвороб.

Які рослини можна висаджувати біля буряка

Отримати непогані результати можна, висаджуючи буряки поряд з картоплею, квасолею, капустою, салатом або редисом. Крім цього, вирощувати коренеплід можна навколо моркви, часнику та цибулі. На думку досвідчених дачників, які практикують подібні суміщені посадки, буряк та інші овочі мають сприятливий вплив, покращують смак і підвищують врожайність.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.