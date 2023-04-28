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Помогут пиво, кофе, яйца, тыква и конопля: необычные, но эффективные способы, как избавиться от слизней

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Советы, которые помогут избавиться от слизняков
Советы, которые помогут избавиться от слизняков. Фото santeplusmag.com

Благодаря этим лайфхакам, слизни забудут дорогу на ваш участок

Слизни – это вредители, которые часто встречаются на огороде или в саду, среди наших растений. Дачники им совсем не рады, ведь эти "гости" наносят большой вред. Слизни питаются молодыми побегами с нежной текстурой, а также цветами, фруктами и даже стеблями и почками. Также они могут напасть и на рассаду, поэтому от них нужно немедленно избавляться.

Чтобы уничтожить этих вредителей и защитить ваши растения, вы можете использовать подручные средства и продукты, пишет santeplus. Сегодня хотим поделиться с вами пятью необычными, но очень эффективными лайфхаками.

Как избавиться от слизней

  • Кофейная гуща

Посыпание кофейной гущей у основания зараженных растений помогает отпугнуть слизней.

  • Пиво

Чтобы избавиться от слизней, атакующих ваши растения, наполните емкость пивом и поставьте ее рядом с растениями. Слизни, привлеченные пивом, утонут в контейнере.

  • Тыква

Слизни любят питаться тыквой, поэтому вы можете разрезать половинку овоща и положить ее возле других растений. Слизни будут питаться этим овощем и поэтому будут держаться рядом с вашими растениями. Это позволит вам легко поймать их и избавиться от них.

  • Яичная скорлупа

Помимо того, что скорлупа питает почву благодаря содержанию минералов, она эффективно предотвращают нападение слизней на ваши растения. Для этого просто разложите большие куски яичной скорлупы у подножия ваших растений. Острые углы отпугивают слизней.

  • Конопля

Мульча из конопли очень эффективна для ваших растений. Она ограничивает рост сорняков, сохраняет влагу в почве, а также предотвращает приближение слизней к вашим растениям.

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#Вредители #Огород #Слизни