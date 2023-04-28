Допоможуть пиво, кава, яйця, гарбуз і коноплі: незвичайні, але ефективні способи, як позбутися слимаків

Завдяки цим лайфхакам, слимаки забудуть дорогу на вашу ділянку

Слимаки — це шкідники, які часто зустрічаються на городі або в саду серед наших рослин. Дачники їм зовсім не раді, адже ці "гості" завдають великої шкоди. Слимаки харчуються молодими пагонами з ніжною текстурою, а також квітами, фруктами і навіть стеблами та нирками. Також вони можуть напасти і на розсаду, тому їх потрібно негайно позбавлятися.

Щоб знищити цих шкідників та захистити ваші рослини, ви можете використовувати підручні засоби та продукти, пише santeplus. Сьогодні хочемо поділитися з вами п’ятьма незвичайними, але дуже ефективними лайфхаками.

Як позбутися слимаків

Кавова гуща

Посипання кавовою гущавиною біля заражених рослин допомагає відлякати слимаків.

Пиво

Щоб позбутися слимаків, що атакують ваші рослини, наповніть місткість пивом і поставте її поруч із рослинами. Слимаки, залучені пивом, потонуть у контейнері.

Гарбуз

Слимаки люблять харчуватися гарбузом, тому ви можете розрізати половинку овочів і покласти його біля інших рослин. Слимаки харчуватимуться цим овочем і тому триматимуться поруч із вашими рослинами. Це дозволить вам легко зловити їх і позбутися їх.

Яєчна шкаралупа

Крім того, що шкаралупа живить ґрунт завдяки вмісту мінералів, вона ефективно запобігає нападу слимаків на ваші рослини. Для цього просто розкладіть великі шматки яєчної шкаралупи біля підніжжя рослин. Гострі кути відлякують слимаків.

Коноплі

Мульча з конопель дуже ефективна для ваших рослин. Вона обмежує зростання бур’янів, зберігає вологу в ґрунті, а також запобігає наближенню слимаків до ваших рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати з ділянки набридливих кротів. Існує кілька ефективних гуманних способів.