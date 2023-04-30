Чем поливать морковь, чтобы она быстро росла и не гнила: секрет наших предков

При поливе моркови на огороде нужно добавить один подручный ингредиент

Одна из популярных и давних культур на огороде – морковь, которую многие дачники сеют согласно посевному календарю. Чтобы морковь быстрее росла, а корнеплоды не гнили, при поливе нужно добавить в воду один натуральный продукт.

Еще наши предки сыпали соль в воду, когда поливали морковь. Об этом рассказал журнал "Вона".

Так, морковь выращивали еще 5-6 веков назад. И тогда огородники решили поливать растения раствором воды и соли. Ингредиент выступает в этом случае не подкормкой, а служит именно дополнением к поливу.

Почему полезно поливать морковь водно-соляным раствором? Хлорид натрия существенно ускоряет усвоение питательных веществ, соль способствует быстрому растворению полезных компонентов. Также это отпугнет вредителей, ведь после такого полива морковь становится более сладкой. Более того, с таким поливом морковь растет быстро и не гниет.

Как приготовить раствор для полива моркови? В ведро с теплой водой добавьте 1-2 ст. л. соли (в расчете на 10 л жидкости), перемешайте. Перед поливом соленой водой нужно увлажнить грядки жидкостью без соли, а затем уже поливать приготовленным раствором.

Как часто поливать морковь соленой водой? Раствором поливают растения трижды за сезон. Корнеплоды вырастут сладковатыми и хрустящими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем многие дачники закапывают семена моркови перед посевом. Этому трюку есть просто объяснение.