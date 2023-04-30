Чим поливати моркву, щоб вона швидко росла і не гнила: секрет наших предків

При поливі моркви на городі необхідно додати один підручний інгредієнт

Одна з найпопулярніших і давніх культур на городі – морква, яку багато дачників сіють згідно з посівним календарем. Щоб морква швидше росла, а коренеплоди не гнили, при поливі потрібно додати один натуральний продукт.

Наші пращури сипали сіль у воду, коли поливали моркву. Про це розповів журнал "Вона".

Так, моркву вирощували ще 5-6 століть тому. І тоді городники вирішили поливати рослини розчином води та солі. Інгредієнт виступає в цьому випадку не підживленням, а служить саме доповненням до поливу.

Чому корисно поливати моркву водно-соляним розчином? Хлорид натрію суттєво прискорює засвоєння поживних речовин, сіль сприяє швидкому розчиненню корисних компонентів. Також це відлякає шкідників, адже після такого поливу морква стає солодшою. Більше того, з таким поливом морква росте швидко та не гниє.

Як приготувати морквяний розчин? У цебро з теплою водою додайте 1-2 ст. л. солі (з розрахунку на 10 л рідини), перемішайте. Перед поливом солоною водою потрібно зволожити грядки рідиною без солі, а потім уже поливати розчином.

Як часто поливати моркву солоною водою? Розчином поливають рослини тричі за сезон. Коренеплоди виростуть солодкуватими та хрусткими.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо багато дачників закопують насіння моркви перед посівом. Цьому трюку є просто пояснення.