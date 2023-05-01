День Кузьмы Огородника 1 мая: что нельзя делать, чтобы не разориться до нитки

Наши предки посвящали этот день активным посевным работам

В первый день мая православная церковь чтит святого Косму — епископа, который родился в Константинополе в IX веке. Согласно народному календарю, в этот день отмечается "Кузьма Огородник".

Традиционно в этот день в старину занимались посадкой моркови и свеклы. По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце. Так, если 1 мая оказывается теплым днем, то конец месяца будет холодным. А вот холодный день говорит о плодородном лете. Дождь 1 мая обещает хороший урожай.

На Кузьму Огородника не стоит прятаться от дождя. Наши предки верили, что 1 мая он обладает целебными свойствами. Люди, которым посчастливится в этот день попасть под дождь, не будут болеть целый год, а их волосы станут шелковистыми и красивыми.

Что нельзя делать 1 мая на Кузьму Огородника

Бездельничать, залеживаться в постели — будет безденежье.

Ссориться, разговаривать на повышенных тонах — можно надолго потерять голос.

Играть в азартные игры — можно разориться до нитки.

Носить грязную одежду – жизнь может измениться к худшему.

Напомним, что ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой. В это особое время она связана с праздником нечистой силы и ведьм.