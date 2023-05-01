День Кузьми Огородника 1 травня: що не можна робити, щоб не розоритися до нитки

Наші пращури присвячували цей день активним посівним роботам

В перший день травня православна церква вшановує святого Косму — єпископа, який народився в Константинополі в IX столітті. Згідно з народним календарем, цього дня відзначається "Кузьма Огородник".

Традиційно цього дня за старих часів займалися посадкою моркви та буряків. За прикметами на 1 травня судили про погоду в місяці, що наступив. Так, якщо 1 травня виявляється теплим днем, то кінець місяця буде холодним. А ось холодний день говорить про родюче літо. Дощ 1 травня обіцяє хороший урожай.

На Кузьму Огородника не варто ховатись від дощу. Наші пращури вірили, що 1 травня він має цілющі властивості. Люди, яким пощастить у цей день потрапити під дощ, не хворітимуть цілий рік, а їхнє волосся стане шовковистим і красивим.

Що не можна робити 1 травня на Кузьму Огородника

Лінуватись, залежуватися в ліжку — буде безгрошів’я.

Сваритися, розмовляти на підвищених тонах — можна надовго втратити голос.

Грати в азартні ігри — можна розоритися до нитки.

Носити брудний одяг — життя може змінитися на гірше.

Нагадаємо, що ніч із 30 квітня на 1 травня називається Вальпургієвою. У цей особливий час вона пов’язана зі святом нечистої сили та відьом.