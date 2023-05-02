Праздник 2 мая: что нельзя делать на Ивана Ветхопещерника, чтобы не остаться без денег

Приметы и поверья – неотъемлемая часть любого праздника

Православными верующими за церковным календарем 2 мая почитается преподобный Иоанн, который в VIII веке совершив паломничество в Иерусалим и поселился недалеко от Вифлеема, в Лавре, которую называли Ветхой. За это святого прозвали Ветхопещерником.

Наши предки в этот день обязательно одевали новую одежду, когда выходили на улицу. Верили, что тогда можно встретить свое счастье. Также 2 мая считался идеальным днем для начала новых проектов, дел, дальних поездок, связанных с финансами.

Смотрели в этот день и за погодой. К примеру, если теплая погода 2 мая — до холодного месяца. А если в этот день пойдет дождь — следующий месяц июнь будет жарким и солнечным.

Что нельзя делать 2 мая на Ивана Ветхопещерника

Идти в баню — неприятностей не оберешься.

Грубить, сквернословить, обижать пожилых людей — наказанием станут болезни.

Давать в долг деньги беременным — вместе с финансами женщина может отдать часть сил.

Мерить чужую обувь — можно взять на себя чужие болезни.

Поднимать с земли, оброненные кем-то предметы или деньги — можно "получить" чужие болезни и неприятности, а самому остаться без финансов.

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