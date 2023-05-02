Свято 2 травня: що не можна робити на Івана Ветхопещерника, щоб не залишитися без грошей

Прикмети та повір’я – невід’ємна частина будь-якого свята

Православними вірянами за церковним календарем 2 травня вшановується преподобний Іоанн, який у VIII столітті здійснив паломництво до Єрусалиму і оселився недалеко від Віфлеєма, у Лаврі, яку називали Старою, або Ветхою. За це святого прозвали Ветхопещерником.

Наші пращури цього дня обов'язково одягали новий одяг, коли виходили на вулицю. Вірили, що тоді можна зустріти своє щастя. Також 2 травня вважався ідеальним днем для початку нових проєктів, справ, далеких поїздок, пов’язаних з фінансами.

Дивились у цей день і за погодою. Наприклад, якщо тепла погода 2 травня – до холодного місяця. Якщо у цей день буде дощ — наступний місяць червень буде спекотним та сонячним.

Що не можна робити 2 травня на Івана Ветхопещерника

Іти в лазню — неприємностей не оберешся.

Грубити, лихословити, кривдити людей похилого віку — покаранням стануть хвороби.

Позичати гроші вагітним — разом з фінансами жінка може віддати частину сил.

Міряти чуже взуття — можна взяти на себе чужі хвороби.

Підіймати із землі, загублені кимось предмети чи гроші — можна "отримати" чужі хвороби та неприємності, а самому залишитися без фінансів.

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