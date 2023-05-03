День Федора 3 мая: какой запрет нельзя нарушать, чтобы целый год был счастливым

В этот день было принято поминать умерших родственников

Согласно церковному календарю, христиане восточного обряда в среду, 3 мая, почитают преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе.

В народе в этот день отмечался праздник под названием "Окликание родителей", и связан он был с поминанием умерших родственников и обращением к предкам. 3 мая наши предки зажигали поминальные свечи у икон и шли на кладбище. Считалось, что в этот день покойники тоскуют по земной жизни, хотят увидеться с родными.

Вечером было принято накрывать большой и вкусный стол, ужинать со всеми членами семьи и угощать других. Это делалось для того, чтобы умершие близкие видели, что их потомки живут хорошо.

Что нельзя делать 3 мая на Федора Трихина

Забывать о своих умерших родных и близких, иначе покойные придут в страшном сне и напомнят о себе.

Ужинать "бедно", чтобы не упасть в грязь лицом перед умершими предками.

Для застолья использовать старую пожелтевшую или порванную скатерть, чтобы не расстаться со счастьем и благополучием на целый год.

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