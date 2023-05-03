День Федора 3 травня: яку заборону не можна порушувати, щоб цілий рік був щасливим

Цього дня було заведено поминати померлих родичів

Згідно з церковним календарем, християни східного обряду в середу, 3 травня, вшановують преподобного Феодора Трихіна, який народився в Константинополі.

У народі в цей день відзначалося свято, яке називалося "Окликання батьків". 3 травня наші пращури запалювали поминальні свічки біля ікон і йшли на цвинтар. Вважалося, що цього дня небіжчики сумують за земним життям, хочуть побачитися з рідними.

Увечері було заведено накривати великий та смачний стіл, вечеряти з усіма членами сім’ї та пригощати інших. Це робилося для того, щоб померлі близькі бачили, що їх нащадки живуть добре.

Що не можна робити 3 травня на Федора Трихіна

Забувати про своїх померлих рідних та близьких, інакше покійні прийдуть у страшному сні та нагадають про себе.

Вечеряти "бідно", щоб не впасти в багнюку лицем перед померлими предками.

Для застілля використовувати стару пожовклу або порвану скатертину, щоб не розстатись зі щастям та благополуччям на цілий рік.

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