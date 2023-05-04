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Таропрогноз на 5 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на пятый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на пятый день мая. Фото telegraf.com.ua

Последний рабочий день недели может принести неприятные сюрпризы

В пятницу, 5 мая, некоторые могут получить признание и повышение, в то время как у других наоборот могут всплыть разные проблемы.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка пентаклей, Семерка мечей, перевернутая Королева жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в пятницу у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Перевернутая Королева жезлов

В последний рабочий день недели Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае 2023 года.

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