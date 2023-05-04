Таропрогноз на 5 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Останній робочий день тижня може принести неприємні сюрпризи

У п’ятницю, 5 травня, деякі можуть отримати визнання та підвищення, тоді як в інших навпаки можуть виникнути різні проблеми.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, Сімка мечів, перевернута Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у п’ятницю у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте наївними та надто довірливими і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Перевернута Королева жезлів

В останній робочий день тижня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

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