Таропрогноз на 5 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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Останній робочий день тижня може принести неприємні сюрпризи
У п’ятницю, 5 травня, деякі можуть отримати визнання та підвищення, тоді як в інших навпаки можуть виникнути різні проблеми.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Трійка пентаклів
Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у п’ятницю у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.
Сімка мечів
Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте наївними та надто довірливими і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.
Перевернута Королева жезлів
В останній робочий день тижня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.
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