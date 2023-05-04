Рус

Таропрогноз на 5 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що Вам чекати на п’ятий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на п’ятий день травня. Фото telegraf.com.ua

Останній робочий день тижня може принести неприємні сюрпризи

У п’ятницю, 5 травня, деякі можуть отримати визнання та підвищення, тоді як в інших навпаки можуть виникнути різні проблеми.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, Сімка мечів, перевернута Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у п’ятницю у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте наївними та надто довірливими і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Перевернута Королева жезлів

В останній робочий день тижня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у травні 2023 року.

Теги:
#Прогноз Таро