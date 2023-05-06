День святого Георгия Победоносца 6 мая: что нельзя делать, чтобы не преследовали неудачи

Запрещается в этот день оскорблять домашних животных

В субботу, 6 мая, православные верующие за церковным календарем почитают святого Георгия Победоносца, жившего на рубеже III–IV веков. Считается, что он победил страшного змея и пострадал за православную веру. В честь него в народе день назван Юрьевым днем.

Святой Георгий Победоносец считается покровителем всех слабых, невинных в их борьбе с несправедливостью, а также считается покровителем урожая, земледелия, домашнего скота и животных.

На Руси 6 мая крестьяне выходили в поле, так как продолжались посевные работы. Смотрели за погодой, от которой зависит урожай: если на Юрьев день будет ясно и солнечно, то лето будет по-настоящему урожайным.

Что нельзя делать 6 мая в Юрьев день

Работать с тканью, вышивать или заниматься шитьем.

Работать с ножницами, стричь волосы — они начнут сильно выпадать или ослабнут.

Ссориться, ругаться, злословить, иначе могут начать преследовать неудачи. Можно привлечь беду и несчастье.

Работать на огороде или в доме — хозяйству можно навредить.

Убивать животных, особенно белых лошадей, так как святой Георгий является покровителем белых коней и коневодов.

Начинать важные дела — этот день считается неудачным для начала чего-либо нового.

Обижать или обижаться на близких и друзей, поскольку Юрьев день – это день мира, добра и прощения.

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