День святого Георгія Побідоносця 6 травня: що не можна робити, щоб не переслідували невдачі

Забороняється цього дня ображати свійських тварин

У суботу, 6 травня, православні віряни за церковним календарем вшановують святого Георгія Побідоносця, який жив на рубежі ІІІ–ІV століть. Вважається, що він переміг страшного змія та постраждав за православну віру. На його честь у народі день названий Юрієвим днем.

Святий Георгій Побідоносець вважається покровителем усіх слабких, невинних у їх боротьбі з несправедливістю, а також вважається покровителем урожаю, землеробства, худоби та тварин.

На Русі 6 травня селяни виходили на поле, оскільки тривали посівні роботи. Спостерігали за погодою, від якої залежить врожай: якщо на Юріїв день буде ясно і сонячно, то літо буде по-справжньому врожайним.

Що не можна робити 6 травня у Юріїв день

Працювати з тканиною, вишивати чи займатися шиттям.

Працювати з ножицями, стригти волосся — воно почне сильно випадати або ослабне.

Сваритися, лаятись, лихословити, інакше можуть почати переслідувати невдачі. Можна притягти лихо і нещастя.

Працювати на городі чи в оселі – господарству можна нашкодити.

Вбивати тварин, особливо білих коней, оскільки святий Георгій є покровителем білих коней та конярів.

Починати важливі справи — цей день вважається невдалим для чогось нового.

Ображати чи ображатись на близьких та друзів, оскільки Юріїв день – це день миру, добра та прощення.

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