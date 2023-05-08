Народный праздник Марк Ключник: что нужно сделать 8 мая, чтобы деньги рекой потекли в дом
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В праздник 8 мая полагается привести в порядок дом
В этот понедельник за церковным календарем христиане восточного обряда почитают святого апостола от 70 и евангелиста Марка, который жил в Иерусалиме в I веке и был племянником апостола Варнавы, сподвижником Петра и Павла. В народе дата 8 мая получила названия Марк Ключник.
Согласно легенде, у этого святого есть ключи, с помощью которых он может открыть небесные врата и вызвать дождь. Поэтому к Марку Ключнику православные верующие обращаются с молитвой о защите от засухи. Святой также способствует укреплению семейных связей.
Наши предки верили, что Марк Ключник очень заботится о чистоте, и поэтому в праздник обязательно нужно убраться в доме, избавиться от ненужных вещей или отдать их нуждающимся. Считается, что если заняться уборкой 8 мая, то деньги будут течь в дом рекой.
Что нельзя делать 8 мая на Марка Ключника
- Сплетничать, давать советы, вмешиваться в чужую судьбу — собственная жизнь пойдет наперекосяк.
- Влюбленным парам строить и обсуждать планы — будут неприятности и непредвиденные обстоятельства.
- Жадничать. Считается, что чем больше потратишь 8 мая, тем больше богатства прибудет.
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