Народный праздник Марк Ключник: что нужно сделать 8 мая, чтобы деньги рекой потекли в дом

В праздник 8 мая полагается привести в порядок дом

В этот понедельник за церковным календарем христиане восточного обряда почитают святого апостола от 70 и евангелиста Марка, который жил в Иерусалиме в I веке и был племянником апостола Варнавы, сподвижником Петра и Павла. В народе дата 8 мая получила названия Марк Ключник.

Согласно легенде, у этого святого есть ключи, с помощью которых он может открыть небесные врата и вызвать дождь. Поэтому к Марку Ключнику православные верующие обращаются с молитвой о защите от засухи. Святой также способствует укреплению семейных связей.

Наши предки верили, что Марк Ключник очень заботится о чистоте, и поэтому в праздник обязательно нужно убраться в доме, избавиться от ненужных вещей или отдать их нуждающимся. Считается, что если заняться уборкой 8 мая, то деньги будут течь в дом рекой.

Что нельзя делать 8 мая на Марка Ключника

Сплетничать, давать советы, вмешиваться в чужую судьбу — собственная жизнь пойдет наперекосяк.

Влюбленным парам строить и обсуждать планы — будут неприятности и непредвиденные обстоятельства.

Жадничать. Считается, что чем больше потратишь 8 мая, тем больше богатства прибудет.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается День матери 2023. Этот праздник посвящен всем женщинам, которые уже стали матерями или собираются ими стать в будущем.