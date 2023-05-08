Народне свято Марк Ключник: що потрібно зробити 8 травня, щоб гроші річкою потекли в дім

У свято 8 травня належить навести лад в оселі

Цього понеділка за церковним календарем християни східного обряду вшановують святого апостола від 70 і євангеліста Марка, який жив у Єрусалимі в I столітті і був племінником апостола Варнави, сподвижником Петра та Павла. У народі дата 8 травня отримала назву Марк Ключник.

Згідно з легендою, цей святий має ключі, за допомогою яких він може відкрити небесні ворота і викликати дощ. Тому до Марка Ключника православні віряни звертаються із молитвою про захист від посухи. Святий також сприяє зміцненню сімейних зв’язків.

Наші пращури вірили, що Марк Ключник дуже дбає про чистоту, і тому у свято обов’язково потрібно прибратися в домі, позбутися непотрібних речей або віддати їх нужденним. Вважається, що якщо зайнятися прибиранням 8 травня, то гроші тектимуть у дім річкою.

Що не можна робити 8 травня на Марка Ключника

Пліткувати, давати поради, втручатися в чужу долю — власне життя піде наперекіс.

Закоханим парам будувати та обговорювати плани — будуть неприємності та непередбачені обставини.

Скупитись. Вважається, що чим більше витратиш 8 травня, то більше багатства прибуде.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячене всім жінкам, які вже стали матерями або збираються ними стати в майбутньому.