Максимов день или Березосок 11 мая: что нельзя делать в этот день, чтобы не ушла удача

11 мая наши предки посвящался сбору березового сока

Есть два названия для народного праздника 11 мая. Один из них — Максимов день, который отмечается в честь памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, почитаемых в православной церкви.

В древности, этот день также называли Березосок, потому что в это время года собирали и консервировали березовый сок. Также существуют поверья и приметы, связанные с этим днем, например, что не стоит собирать сок во время дождя или тумана, а лучший и самый полезный сок можно получить, собрав его в верхней части дерева, а не в нижней.

Согласно преданиям наших предков, утром 11 мая необходимо умыться теплой водой, так как это помогает избавиться от всех болезней и несчастий. В Максимов день обычно принято проявлять милосердие друг к другу, забывать прошлые обиды и проводить вечер в кругу семьи за общим ужином.

Что нельзя делать 11 мая

Стричь волосы и ногти, прокалывать уши — можно навлечь болезни на свою семью.

Назначать помолвку на 11 мая — пара рискует очень быстро разойтись.

Делать в доме ремонт, перестановки — к потере здоровья и жизненных сил, а побелка стен или потолка сулит потерю удачи.

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