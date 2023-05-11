Максимів день або Березосік 11 травня: що не можна робити в цей день, щоб не пішла удача

11 травня наші предки присвячували збиранню березового соку

Існують дві назви для народного свята 11 травня. Один із них — Максимів день, який відзначається на честь пам’яті мучеників Дади, Максима та Квінтіліана, шанованих у православній церкві.

У давнину цей день також називали Березосік. Також існують повір’я та прикмети, пов’язані з цим днем, наприклад, що не варто збирати сік під час дощу чи туману, а найкращий та найкорисніший сік можна отримати, зібравши його у верхній частині дерева, а не у нижній.

Згідно з переказами наших предків, вранці 11 травня необхідно вмитися теплою водою, оскільки це допомагає позбутися всіх хвороб та нещасть. У Максимів день зазвичай заведено проявляти милосердя один до одного, забувати минулі образи і проводити вечір у родинному колі за спільною вечерею.

Що не можна робити 11 травня

Стригти волосся і нігті, проколювати вуха — можна накликати хвороби на свою родину.

Призначати заручини на 11 травня — пара ризикує дуже швидко розійтися.

Робити в оселі ремонт, перестановки — до втрати здоров’я та життєвих сил, а побілка стін або стелі обіцяє втрату удачі.

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