Удобрение за 10 грн: чем дешево подкормить огурцы, чтобы они были вкусные и здоровые

Рецепт приготовления этой подкормки прост

Вы можете найти все необходимые вещества для роста огурцов в обычном супермаркете за десять гривен. Необязательно тратить много денег в специализированных магазинах удобрений.

Для достижения высококачественного урожая огурцов можно использовать обычные дрожжи, которые способствуют быстрому развитию плодов благодаря своим питательным свойствам. Об этом пишет rbc.

Как приготовить подкормку с дрожжей

Для приготовления такой подкормки необходимо использовать 50 г живых дрожжей на 1 литр воды. Затем раствор нужно оставить на 2-3 дня в теплом месте, после чего его объем увеличивают до 5 литров.

Для удобрения огурцов полученным раствором поливают растения под корень. Однако важно помнить, что это удобрение не подходит для помидоров, картофеля и лука. Кроме огурцов, дрожжевой раствор можно использовать для подкормки различных кустарников и баклажанов.

Стоит отметить, что огурец — один из самых любимых овощей украинцев, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.