Добриво за 10 грн: чим дешево підгодувати огірки, щоб вони були смачні та здорові

Рецепт приготування цього підживлення простий

Ви можете знайти всі необхідні речовини для росту огірків у звичайному супермаркеті за 10 гривень. Необов’язково витрачати багато грошей у спеціалізованих магазинах добрив.

Для досягнення високоякісного врожаю огірків можна використовувати звичайні дріжджі, які сприяють швидкому розвитку плодів завдяки своїм поживним властивостям. Про це пише rbc.

Як приготувати підживлення з дріжджами

Для приготування такого підживлення необхідно використати 50 г живих дріжджів на 1 літр води. Потім розчин потрібно залишити на 2-3 дні у теплому місці, після чого його об'єм збільшують до 5 літрів.

Для удобрення огірків отриманим розчином поливають рослини під корінь. Однак важливо пам’ятати, що це добриво не підходить для помідорів, картоплі та цибулі. Крім огірків, дріжджовий розчин можна використовувати для підживлення різних чагарників та баклажанів.

Варто зазначити, що огірок — один із найулюбленіших овочів українців, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.