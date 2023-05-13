У кого День ангела 14 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 14 мая, в 2023 году отмечается День матери, День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, Тамароба в Грузии, славянский праздник Пролетье. Кроме того, носители семи имен в этот день празднуют свой День ангела.

Женские именины 14 мая

Нина, — точное происхождение этого имени неизвестно, однако по основной версии оно переводится как "царица". 14 мая церковью почитается мученица Нина Кузнецова.

Тамара, — древнееврейское имя, которое произошло от слова "тамар", что значит "финиковая пальма" (в древности она считалась эталоном красоты на Ближнем Востоке). 14 мая почитается святая царица Тамара Грузинская, — это главный День ангела Тамары в году.

Мужские именины 14 мая

Акакий, — древнегреческое имя, которое переводится как "кроткий", "неплохой".

Еремей, — древнее еврейское имя, которое переводится как "вознесенный Богом".

Ефим, — греческое имя, которое значит "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Игнат, — это латинское имя, которое по одной версии берет начало от слова "игнис" (огонь), а по другой может происходить от слова "игнатус" (неизвестный).

Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".

Как сообщал "Телеграф", 14 мая в Украине отмечают важный праздник День матери, — ранее мы рассказывали, что нужно сделать в этот день.