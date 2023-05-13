У кого День ангела 14 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 14 травня, 2023 року відзначається День матері, День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Тамароба в Грузії. Крім того, носії семи імен цього дня святкують День Ангела.

Жіночі іменини 14 травня

Ніна, — точне походження цього імені невідоме, проте за основною версією воно перекладається як "цариця". 14 травня церквою вшановується мучениця Ніна Кузнєцова.

Тамара, — давньоєврейське ім’я, яке походить від слова "тамар", що означає "фінікова пальма" (в давнину вона вважалася еталоном краси на Близькому Сході). 14 травня вшановується свята цариця Тамара Грузинська, — це головний День ангела Тамари в році.

Чоловічі іменини 14 травня

Акакій, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "тихий", "непоганий", "той, що не чинить зла".

Єремей, — давнє єврейське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом".

Юхим, — грецьке ім’я, яке означає "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Ігнат (Гнат, Ігнатій), — це латинське ім’я, яке за однією версією бере початок від слова "ігніс" (вогонь), а за іншою може походити від слова "ігнатус" (невідомий).

Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".

Як повідомляв "Телеграф", 14 травня в Україні відзначають важливе свято День матері, — раніше ми розповідали, що потрібно зробити цього дня.