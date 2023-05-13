У кого День ангела 14 травня: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 14 травня, 2023 року відзначається День матері, День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Тамароба в Грузії. Крім того, носії семи імен цього дня святкують День Ангела.
Жіночі іменини 14 травня
Ніна, — точне походження цього імені невідоме, проте за основною версією воно перекладається як "цариця". 14 травня церквою вшановується мучениця Ніна Кузнєцова.
Тамара, — давньоєврейське ім’я, яке походить від слова "тамар", що означає "фінікова пальма" (в давнину вона вважалася еталоном краси на Близькому Сході). 14 травня вшановується свята цариця Тамара Грузинська, — це головний День ангела Тамари в році.
Чоловічі іменини 14 травня
Акакій, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "тихий", "непоганий", "той, що не чинить зла".
Єремей, — давнє єврейське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом".
Юхим, — грецьке ім’я, яке означає "благочестивий", "добродушний", "блаженний".
Ігнат (Гнат, Ігнатій), — це латинське ім’я, яке за однією версією бере початок від слова "ігніс" (вогонь), а за іншою може походити від слова "ігнатус" (невідомий).
Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".
Як повідомляв "Телеграф", 14 травня в Україні відзначають важливе свято День матері, — раніше ми розповідали, що потрібно зробити цього дня.