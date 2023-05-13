Праздник 13 мая: что нельзя делать на Якова Теплого, чтобы весь год не провести в одиночестве

К этому времени наши предки постепенно закрывали сезон свадеб

В эту субботу, 13 мая, верующие почитают самого старшего из двенадцати апостолов Иисуса, известного в народном календаре как Яков Теплый. Яков был последователем Сына Божьего и был единственным из учеников, о чьей смерти упоминается в Новом Завете.

В старину называли день Теплым, потому что после продолжительных холодов наконец-то наступало тепло. Были и народные приметы о погоде. К примеру, если на восходе солнца чистый и ясный небосклон – будет теплым лето. Также звездная и тихая ночь 13 мая — к хорошему урожаю.

Обычно к 13 мая заканчивались все запасы продуктов, которые были собраны до зимы, поэтому не всем семьям удавалось накрыть богатый стол. Именно поэтому свадьбы обычно заканчивались к этому месяцу, а дальнейшее сватовство откладывалось на более позднее время. Кроме того, уже начинались работы на поле.

Что нельзя делать 13 мая на Якова Теплого

Брать кредиты, одалживать или давать в долг деньги, покупать дорогие вещи – можно лишиться финансового благополучия.

Сажать деревья, кустарники или заниматься комнатными растениями – саженцы могут засохнуть.

Делать предложение или жениться – брак будет несчастливым и недолгим.

Стричься, делать маникюр или педикюр – можно привлечь болезни.

Грустить, страдать, впадать в депрессию, а также ссориться — можно весь год провести в грусти и одиночестве.

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