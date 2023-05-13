Свято 13 травня: що не можна робити на Якова Теплого, щоб весь рік не провести на самоті

До цього часу наші пращури поступово закривали сезон весіль

Цієї суботи, 13 травня, віряни шанують найстаршого з дванадцяти апостолів Ісуса, відомого в народному календарі як Яків Теплий. Яків був послідовником Сина Божого і був єдиним з учнів, про смерть якого згадується в Новому Завіті.

У давні часи називали день теплим, тому що після тривалих холодів нарешті наступало тепло. Були й народні прикмети про погоду. Наприклад, якщо на сході сонця чистий і ясний небосхил – буде теплим літо. Також зіркова та тиха ніч 13 травня – до хорошого врожаю.

Зазвичай до 13 травня закінчувалися всі запаси продуктів, які були зібрані до зими, тому не всім сім’ям вдавалося накрити багатий стіл. Саме тому весілля зазвичай закінчувалися до цього місяця, а подальше сватання відкладалося на пізніший час. Крім того, вже розпочиналися роботи на полі.

Що не можна робити 13 травня на Якова Теплого

Брати кредити, позичати гроші, купувати дорогі речі – можна втратити фінансове благополуччя.

Садити дерева, чагарники чи займатися кімнатними рослинами – саджанці можуть засохнути.

Робити пропозицію або одружуватися – шлюб буде нещасливим та недовгим.

Стригтись, робити манікюр чи педикюр – можна притягнути хвороби.

Сумувати, страждати, впадати в депресію, а також сваритися — можна весь рік провести в смутку та на самоті.

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