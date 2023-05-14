Укр

Гимн бабок в автобусе и Зибров, который сошел с ума: сеть заполонили мемы и приколы после финала "Евровидения 2023"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Самые смешные приколы про песенный конкурс Новость обновлена 14 мая 2023, 11:05
Самые смешные приколы про песенный конкурс. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мы подобрали самые смешные мемы сети о "Евровидении 2023"

В ночь с 13 на 14 мая в британском Ливерпуле отгремело масштабное международное музыкальное событие — ежегодный песенный конкурс "Евровидение 2023", победителем которого стал представитель Швеции — певица Loreen. Множество зрителей в этот вечер были прикованные к телеэкранам, следя за "страстями" конкурса.

И, конечно же, ни одно "Евровидение" не проходит без волны приколов, мемов и смешных картинок о конкурсантах и конкурсе в целом. "Телеграф" собрал лучшие приколы из соцсетей, которые обязательно поднимут вам настроение.

Отметим, что больше всего "прилетело" в 2023 году представительнице Швеции Loreen и рокерам из Германии. Ну и конечно не забыли об эпатажной группе из Хорватии и швейцарском певце, который "не хочет быть солдатом".

приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что представительница Эстонии Алика Милова в 2015 году выступила в аннексированном Крыму на одной сцене с путинистом Басковым. На сцене она исполнила композицию пропагандиста "Все цветы".

Теги:
#Евровидение #Шутки #Юмор #Мемы #Приколы