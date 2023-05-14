Гимн бабок в автобусе и Зибров, который сошел с ума: сеть заполонили мемы и приколы после финала "Евровидения 2023"

Мы подобрали самые смешные мемы сети о "Евровидении 2023"

В ночь с 13 на 14 мая в британском Ливерпуле отгремело масштабное международное музыкальное событие — ежегодный песенный конкурс "Евровидение 2023", победителем которого стал представитель Швеции — певица Loreen. Множество зрителей в этот вечер были прикованные к телеэкранам, следя за "страстями" конкурса.

И, конечно же, ни одно "Евровидение" не проходит без волны приколов, мемов и смешных картинок о конкурсантах и конкурсе в целом. "Телеграф" собрал лучшие приколы из соцсетей, которые обязательно поднимут вам настроение.

Отметим, что больше всего "прилетело" в 2023 году представительнице Швеции Loreen и рокерам из Германии. Ну и конечно не забыли об эпатажной группе из Хорватии и швейцарском певце, который "не хочет быть солдатом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что представительница Эстонии Алика Милова в 2015 году выступила в аннексированном Крыму на одной сцене с путинистом Басковым. На сцене она исполнила композицию пропагандиста "Все цветы".