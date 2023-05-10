Меловин с Алиэкспресс и косплей на Зиброва: "Евровидение 2023" породило бурю мемов и приколов в сети

Украинцы не оставили конкурс без юмора

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2023, в ходе которого определились 10 финалистов, которые присоединятся к странам основателям и стране-победителю в финале. Однако сейчас не об этом.

Уже традиционно, после Евровидения сеть заполоняет огромное количество различных приколов и мемов. И, естественно, 2023 год не стал исключением. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем без исключения.

Отметим, что особое внимание в первом полуфинале Евровидения 2023 привлекли представители Финляндии, которые кстати являются одними из фаворитов букмекеров, а также очень необычная группа из Хорватии со своим "подлым психопатом" и "тракторой".

Не оставили без внимания и ведущих конкурса, среди которых была и украинская певица Юлия Санина.

Ну и конечно не могла остаться незамеченной и сирена, которую включили во время эмоционального выступления украинской певицы Alyosha вместе с британской певицей Rebecca Ferguson.

И на "закуску" — немного смешных сравнений, которые украинцы заметили на конкурсе в 2023 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый полуфинал Евровидения 9 мая 2023 года открывала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом трека "Маяк".