Укр

Меловин с Алиэкспресс и косплей на Зиброва: "Евровидение 2023" породило бурю мемов и приколов в сети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Представители Финляндии и Хорватии на Евровидении 2023 Новость обновлена 10 мая 2023, 09:35
Представители Финляндии и Хорватии на Евровидении 2023. Фото Getty Images

Украинцы не оставили конкурс без юмора

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2023, в ходе которого определились 10 финалистов, которые присоединятся к странам основателям и стране-победителю в финале. Однако сейчас не об этом.

Уже традиционно, после Евровидения сеть заполоняет огромное количество различных приколов и мемов. И, естественно, 2023 год не стал исключением. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем без исключения.

Отметим, что особое внимание в первом полуфинале Евровидения 2023 привлекли представители Финляндии, которые кстати являются одними из фаворитов букмекеров, а также очень необычная группа из Хорватии со своим "подлым психопатом" и "тракторой".

приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023м

Не оставили без внимания и ведущих конкурса, среди которых была и украинская певица Юлия Санина.

приколы про Евровидение 2023

Ну и конечно не могла остаться незамеченной и сирена, которую включили во время эмоционального выступления украинской певицы Alyosha вместе с британской певицей Rebecca Ferguson.

приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023

И на "закуску" — немного смешных сравнений, которые украинцы заметили на конкурсе в 2023 году.

приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023
приколы про Евровидение 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый полуфинал Евровидения 9 мая 2023 года открывала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом трека "Маяк".

Теги:
#Смех #Евровидение #Юмор #Приколы