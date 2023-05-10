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Меловін з Аліекспрес та косплей на Зіброва: "Євробачення 2023" породило бурю мемів та приколів у мережі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Представники Фінляндії та Хорватії на Євробаченні 2023 Новина оновлена 10 травня 2023, 09:35
Представники Фінляндії та Хорватії на Євробаченні 2023. Фото Getty Images

Українці не залишили конкурс без гумору

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2023, у ході якого визначилися 10 фіналістів, які приєднаються до країн-засновників та країни-переможця у фіналі. Проте зараз не про це.

Вже традиційно після Євробачення мережа заполонює величезну кількість різних приколів і мемів. І, звичайно, 2023 рік не став винятком. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім без винятку.

Зазначимо, що особливу увагу в першому півфіналі Євробачення 2023 року привернули представники Фінляндії, які до речі є одними з фаворитів букмекерів, а також дуже незвичайна група з Хорватії зі своїм "підлим психопатом" та "тракторою".

приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023

Не залишили поза увагою і ведучих конкурсу, серед яких була й українська співачка Юлія Саніна.

приколи про Євробачення 2023

Ну і звичайно не могла залишитись непоміченою і сирена, яку включили під час емоційного виступу української співачки Alyosha разом із британською співачкою Rebecca Ferguson.

приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023

І на "закуску" — трохи кумедних порівнянь, які українці помітили на конкурсі 2023 року.

приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023
приколи про Євробачення 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший півфінал Євробачення 9 травня 2023 відкривала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом треку "Маяк".

Теги:
#Сміх #Євробачення #Гумор #Приколи