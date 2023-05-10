Меловін з Аліекспрес та косплей на Зіброва: "Євробачення 2023" породило бурю мемів та приколів у мережі

Українці не залишили конкурс без гумору

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2023, у ході якого визначилися 10 фіналістів, які приєднаються до країн-засновників та країни-переможця у фіналі. Проте зараз не про це.

Вже традиційно після Євробачення мережа заполонює величезну кількість різних приколів і мемів. І, звичайно, 2023 рік не став винятком. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім без винятку.

Зазначимо, що особливу увагу в першому півфіналі Євробачення 2023 року привернули представники Фінляндії, які до речі є одними з фаворитів букмекерів, а також дуже незвичайна група з Хорватії зі своїм "підлим психопатом" та "тракторою".

Не залишили поза увагою і ведучих конкурсу, серед яких була й українська співачка Юлія Саніна.

Ну і звичайно не могла залишитись непоміченою і сирена, яку включили під час емоційного виступу української співачки Alyosha разом із британською співачкою Rebecca Ferguson.

І на "закуску" — трохи кумедних порівнянь, які українці помітили на конкурсі 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший півфінал Євробачення 9 травня 2023 відкривала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом треку "Маяк".