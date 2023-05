У мережі побачили натяк на "братські народи" у пісні Чехії на Євробаченні: що збентежило українців (відео)

Фрагмент треку артистки виконали українською мовою, але у складі групи є уродженка рф

У фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 року пройшла Чехія. Група Vesna з треком My sister’s crown ("Корона моєї сестри") отримала достатню кількість голосів на першому півфіналі, що відбувся у Ліверпулі 9 травня.

У мережі українці неоднозначно сприйняли меседж композиції. Хтось побачив натяк на російський наратив про "братні народи", а інші дякують виконавицям за підтримку України.

Так, трек Чехії написаний кількома мовами: англійською, чеською, болгарською і, зокрема, українською. Однак у складі колективу є уродженка росії Олеся Очеповська. Вона проживала в Чехії ще до повномасштабного російського вторгнення, в Інстаграмі публікувала фото із жовто-блакитним браслетом та хештегом "Нет войне".

Наприкінці виступу учасниці чеського гурту виголосили "We stand for U". Як зазначив у ході трансляції коментатор Тимур Мірошниченко, мається на увазі "for us" — "за нас, за Україну". У мережі реагують на композицію Vesna по-різному. Хтось вважає виступ гурту провокаційним, образи – чи не російськими народними. Пісня про "корону моєї сестри" та сестринство деяким нагадала наратив російської пропаганди про братні народи. Варто визнати, що багатьом українцям виступ сподобався, вони дякують Чехії за підтримку.

Реакція на трек Чехії на Євробаченні

На неоднозначне сприйняття треку група Vesna раніше реагували у своїх соцмережах. Виконавці запевнили, що повністю підтримують Україну в непростий для країни час. Слова українською були включені до пісні як "данина поваги до близької сестри", сусідньої країни. Корона ж, пояснюють у колективі, символізує суверенітет, концепція пісні будується на слов’янській традиції, яка охоплює 13 європейських народів.

"Коли ми писали пісню, первісною ідеєю було присвятити її Україні. Тому ми написали приспів українською. Тому що ми, як жінки, співчуваємо всім, хто зараз переживає всі ці страждання. І хоча у нас різний культурний бекграунд, ми маємо нашу світлу енергію, щоб підтримати одна одну", — зазначила одна із солісток групи в нещодавньому інтерв’ю ВВС.

Як пояснює група, їхній трек про всіх сестер у світі, про жінок, чиї права порушують. Виконавці не хотіли будь-кого образити своєю композицією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на сцені Євробачення у Ліверпулі виступила українська співачка Alyosha, яка посіла 10 місце на конкурсі у 2010 році. Артистка показала зворушливий номер про українських матерів.