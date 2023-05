В сети увидели намек на "братские народы" в песни Чехии на Евровидении: что смутило украинцев (видео)

Фрагмент трека артистки исполнили на украинском языке, но в составе группы есть уроженка рф

В финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 прошла Чехия. Группа Vesna с треком My sister's crown ("Корона моей сестры") получила достаточное количество голосов на первом полуфинале, который состоялся в Ливерпуле 9 мая.

В сети украинцы неоднозначно восприняли посыл композиции. Кто-то увидел намек на российский нарратив о "братских народах", а другие благодарят исполнительниц за поддержку Украины.

Так, трек Чехии написан на нескольких языках: английском, чешском, болгарском и, в том числе, украинском. Однако в составе коллектива есть уроженка рф Олеся Очеповская. Она проживала в Чехии еще до полномасштабного российского вторжения, в Инстаграме публиковала фото с желто-голубым браслетом и хештегом "Нет войне".

В конце выступления участницы чешской группы произнесли "We stand for U". Как отметил в ходе трансляции комментатор Тимур Мирошниченко, подразумевается "for us" — "за нас, за Украину". В сети же реагируют на композицию Vesna по-разному. Кто-то считает выступление группы провокационным, образы – едва ли не российскими народными. Песня о "короне моей сестры" и сестринстве некоторым напомнила нарратив российской пропаганды о братских народах. Стоит признать, что многим украинцам выступление понравилось, они благодарят Чехию за поддержку.

Реакция на трек Чехии на Евровидении

На неоднозначное восприятие трека группа Vesna ранее реагировали в своих соцсетях. Исполнительницы заверили, что всецело поддерживают Украину в непростое для страны время. Слова на украинском языке были включены в песню как "дань уважения близкой сестре", соседней стране. Корона же, поясняют в коллективе, символизирует суверенитет, концепция песни строится на славянской традиции, которая затрагивает 13 европейских народов.

"Когда мы писали песню, первоначальной идеей было посвятить ее Украине. Поэтому мы написали припев на украинском. Потому что мы, как женщины, сочувствуем всем, кто сейчас переживает все эти страдания. И хотя у нас разный культурный бэкграунд, мы имеем нашу светлую энергию, чтобы поддержать друг друга", — отметила одна из солисток группы в недавнем интервью BBC.

Как поясняет группа, их трек о всех сестрах в мире, о женщинах, чьи права нарушают. Исполнительницы не хотели кого-либо обидеть своей композицией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на сцене Евровидения в Ливерпуле выступила украинская певица Alyosha, которая заняла 10 место на конкурсе в 2010 году. Артистка показала трогательный номер об украинских матерях.