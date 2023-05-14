Гімн бабок в автобусі та Зібров, який збожеволів: мережу заполонили мем і приколи після фіналу "Євробачення 2023"

Ми підібрали найсмішніші меми мережі про "Євробачення 2023"

У ніч із 13 на 14 травня у британському Ліверпулі відгриміла масштабна міжнародна музична подія — щорічний пісенний конкурс "Євробачення 2023", переможцем якого став представник Швеції — співачка Loreen. Багато глядачів цього вечора були прикуті до телеекранів, стежачи за "пристрастями" конкурсу.

І, звичайно ж, жодне "Євробачення" не проходить без хвилі приколів, мемів та смішних картинок про конкурсантів та конкурс загалом. "Телеграф" зібрав найкращі приколи із соцмереж, які обов’язково піднімуть вам настрій.

Зазначимо, що найбільше "прилетіло" у 2023 році представниці Швеції Loreen та рокерам із Німеччини. Ну і звичайно не забули про епатажну групу з Хорватії та швейцарського співака, який "не хоче бути солдатом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представниця Естонії Аліка Мілова у 2015 році виступила в анексованому Криму на одній сцені з путіністом Басковим. На сцені вона виконала композицію пропагандиста "Всі квіти".