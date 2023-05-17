Просто разложите подкормку по саду: натуральное удобрение, которое сделает растения сильными и здоровыми

Удобрять натуральной подкормкой можно популярные растения в саду, в том числе розы

Растения на огороде и в саду нуждаются в удобрениях. Опытные дачники находят магазинным химикатам альтернативные натуральные подкормки. Один из таких ингредиентов – банановая кожура.

Садоводы раскладывают кожуру банана в саду, чтобы цветы росли сильными и здоровыми. Особенно приветствует такую подкормку роза, пишет Express.

Подкормка растений — важный этап ухода за садом, который может требовать затрат. Вместо этого садовники рекомендуют использовать банановую кожуру, благодаря натуральному продукту растительность будет процветать.

Без питательных веществ растения погибнут, поэтому важно вносить удобрения. Самодельная подкормка из кожуры бананов – дешевый и действенный вариант. В кожуре много калия, который оценят большинство растений.

Как использовать банановую кожуру для удобрения сада? Нарежьте банановую кожуру на более мелкие кусочки или измельчите другим способом, чтобы запустить процесс компостирования, высвобождая много витаминов и минералов. Разложите кожуру на землю вокруг садовых растений, в том числе роз, которым это пойдет на пользу. Тщательный полив почвы после этого поможет расщеплению и простимулирует рост. Дополнительный калий сделает ваши растения сильнее и здоровее, давая им больше энергии для борьбы с вредителями.

Банан также богат фосфором, который отлично подходит для стимулирования цветения некоторых видов растений. К тому же, этот продукт поможет с опылением и прорастанием семян, что идеально подходит для использования в саду весной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах ухода за розами. Если опрыскать их определенным раствором, то растение порадует вас пышным цветением.