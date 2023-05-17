Просто розкладіть підживлення по саду: натуральне добриво, яке зробить рослини сильними та здоровими

Удобрювати натуральним підживленням можна популярні рослини в саду, у тому числі троянди

Рослини на городі та в саду потребують добрив. Досвідчені дачники знаходять магазинним хімікатам альтернативні натуральні підживлення. Один із таких інгредієнтів – бананова шкірка.

Садівники розкладають шкірку банана в саду, щоб квіти росли сильними та здоровими. Особливо вітає таке підживлення троянда, пише Express.

Підживлення рослин – важливий етап догляду за садом, який може вимагати витрат. Натомість садівники рекомендують використовувати бананову шкірку, завдяки натуральному продукту рослинність процвітатиме.

Без поживних речовин рослини загинуть, тому важливо вносити добрива. Саморобне підживлення зі шкірки бананів – дешевий та дієвий варіант. У шкірці багато калію, який оцінять більшість рослин.

Як використовувати бананову шкірку для удобрення саду? Наріжте бананову шкірку на дрібніші шматочки або подрібніть іншим способом, щоб запустити процес компостування, вивільняючи багато вітамінів та мінералів. Розкладіть шкірку на землю навколо садових рослин, у тому числі троянд, яким це піде на користь. Ретельний полив ґрунту після цього допоможе розщепленню та простимулює зростання. Додатковий калій зробить ваші рослини сильнішими і здоровішими, даючи їм більше енергії для боротьби зі шкідниками.

Банан також багатий на фосфор, який відмінно підходить для стимулювання цвітіння деяких видів рослин. До того ж, цей продукт допоможе з запиленням та проростанням насіння, що ідеально підходить для використання у саду навесні.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси догляду за трояндами. Якщо обприскати їх певним розчином, рослина порадує вас пишним цвітінням.