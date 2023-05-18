"Превратилась в Шрека": молчащая о войне Седокова показала распухшее лицо (фото)

40-летняя певица страдает от тяжелого недуга

Певица родом из Украины и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая несмотря на войну в своей стране никак не высказалась о нападении россии и продолжает развлекать россиян, выступая перед ними на концертах с другими коллаборантками, показала распухшее лицо и красные пятна на теле.

40-летняя артистка выставила в Инстаграме (страница закрыта для тех, кто находится в Украине) фото, на котором показала, как страдает от тяжелого недуга — крапивницы.

"И из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн", — написала предательница.

Она заявила, что перепробовала все возможные методы спасения, обращаясь ко всем известным специалистам, но ничего по помогает.

Напомним, что в октябре прошлого года Анну Седокову вместе с рядом украинских артистов, которые молчат о войне на своей родине, была внесена в санкционный список СНБО. Санкции ввели против лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим российского диктатора владимира путина.