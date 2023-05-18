"Перетворилася на Шрека": Сєдокова, що мовчить про війну, показала розпухле обличчя (фото)

40-річна співачка страждає від тяжкої недуги

Співачка родом з України та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка попри війну у своїй країні ніяк не висловилася про напад росії та продовжує розважати росіян, виступаючи перед ними на концертах з іншими колаборантками, показала розпухле обличчя та червоні плями на тілі.

40-річна артистка виставила в Інстаграмі (сторінку закрито для тих, хто перебуває в Україні) фото, на якому показала, як страждає від тяжкої недуги — кропивниці.

"І з гарної жінки ти перетворюєшся у Шрека. Я ненавиджу цю хворобу і те, що вона робить зі мною. Ненавиджу, якою слабкою стаю. Як опухає все моє тіло та обличчя. Здається, ти важиш 100 тонн", — написала зрадниця.

Вона заявила, що перепробувала всі можливі методи порятунку, звертаючись до всіх відомих фахівців, але нічого не допомагає.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Анну Сєдокову разом із низкою українських артистів, які мовчать про війну на своїй батьківщині, було внесено до списку санкцій РНБО. Санкції запровадили проти осіб, які причетні до розв’язання агресивної війни проти України або підтримують режим російського диктатора володимира путіна.