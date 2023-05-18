Как "заставить" дачный туалет не вонять: влейте туда простой раствор

Никакого отвратительного запаха в дачном туалете не будет!

Если вы хотите избавиться от неприятного запаха в дачном туалете, существуют эффективные средства, которые помогут вам справиться с этой проблемой быстро и легко.

Хотим поделиться полезным советом с нашими читателями, которые активно занимаются огородничеством на своих дачных участках. Достаточно влить в туалет один раствор, а процедуру с ним повторять всего лишь раз в год. Об этом пишет cpykami.

Как убрать неприятный запах в дачном туалете надолго

Растворяем 100 г соды и 200 г железного купороса в 5 литрах воды, тщательно перемешиваем и затем вливаем полученную смесь в унитаз.

Есть и более простой раствор, о котором мы рассказывали ранее: берем 10 литров холодной воды и добавляем половину пачки соды. Затем хорошо перемешиваем, чтобы сода полностью растворилась. Полученный раствор выливаем в унитаз. Если хотите, можно также добавить немного ментолового эфирного масла, хотя это необязательно. Еще есть способы с использованием угля, оставшегося после шашлыков, скошенной травы или помидорной ботвы.

Никто не поспорит с тем, что все мы хотим чистоты и уюта в своей ванной комнате. Ранее "Телеграф" писал, как приготовить домашний ароматизатор для туалета из подручных средств.