Як "змусити" дачний туалет не смердіти: влийте туди простий розчин

Жодного огидного запаху в дачному туалеті не буде!

Якщо ви хочете позбутися неприємного запаху в дачному туалеті, існують ефективні засоби, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою швидко та легко.

Хочемо поділитися корисною порадою з нашими читачами, які активно займаються городництвом на своїх дачних ділянках. Достатньо влити в туалет один розчин, а процедуру з ним повторювати лише раз на рік. Про це пише cpykami.

Як прибрати неприємний запах у дачному туалеті надовго

Розчиняємо 100 г соди та 200 г залізного купоросу в 5 літрах води, ретельно перемішуємо і потім вливаємо отриману суміш в унітаз.

Є й простіший розчин, про який ми розповідали раніше: беремо 10 літрів холодної води і додаємо половину пачки соди. Потім добре перемішуємо, щоб сода повністю розчинилася. Отриманий розчин виливаємо в унітаз. Якщо хочете, можна додати трохи ментолової ефірної олії, хоча це необов’язково. Ще є способи з використанням вугілля, що залишилося після шашликів, скошеної трави або помідорного бадилля.

Ніхто не посперечається з тим, що всі ми хочемо чистоти та затишку у своїй ванній кімнаті. Раніше "Телеграф" писав, як приготувати домашній ароматизатор для туалету із підручних засобів.