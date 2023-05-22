"Футурама" возвращается! Вспоминаем лучшие смешные моменты первых сезонов

До премьеры еще недели, так что можно вспомнить, — чем же так хороша "Футурама"

Отличные новости для фанатов "Футурамы", — после многих лет создатели мультсериала наконец готовят новые серии. 8 сезон уже летом 2023 года выйдет на стриминговом сервисе Hulu.

Всего заказали 20 серий, эпизоды будут выходить по понедельникам, — премьера первого будет уже 24 июля. В переводе на украинский серии будут доступны днем позже. Уже известны названия некоторых эпизодов, судя по которым, новые серии затронут такие актуальные темы как культура отмены и вакцинация. Хорошая новость также в том, что над новыми сериями по-прежнему будет работать Мэтт Грейнинг и Дэвид Х. Коэн, и оригинальная команда озвучки.

В сети уже появился первый тизер нового сезона:

Ну, а пока до выхода новых серий еще много недель, предлагаем вспомнить прекрасные и смешные моменты с первых семи сезонов "Футурами", — мультсериала, который породил множество мемов.

"Укуси мой блестящий металлический зад", "Заткнись и бери мои деньги", "Я создам свой луна-парк с блэкджеком и шл**ами", — это лишь несколько из фраз "Футурамы", которые стали мемами и были популярными все эти годы.

Как известно, "Футураму" создали те же люди, что и культовых "Симпсонов", которые выходят по сей день. С 1999 по 2013 год с перерывами вышло семь сезонов "Футурамы", и, хотя мультсериал не единожды пытались закрыть, он собрал массу наград и заслужил любовь фанатов по всему миру.

Как сообщал "Телеграф", ранее HBO взбудоражил заявлением о подготовке сериала по Гарри Поттеру.