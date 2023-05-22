"Футурама" повертається! Згадуємо кращі смішні моменти перших сезонів

До прем’єри ще тижні, тож можна згадати, — чим же така чудова "Футурама"

Відмінні новини для фанатів "Футурами", — після багатьох років творці мультсеріалу нарешті готують нові серії. 8 сезон уже влітку 2023 вийде на стрімінговому сервісі Hulu.

Усього замовили 20 серій, епізоди виходитимуть по понеділках, прем’єра першого буде вже 24 липня. У перекладі українською серії будуть доступні на день пізніше. Вже відомі назви деяких епізодів, судячи з яких, нові серії торкнуться таких актуальних тем як культура скасування та вакцинація. Хороша новина також у тому, що над новими серіями, як і раніше, працюватиме Метт Грейнінг та Девід Х. Коен, та оригінальна команда озвучки.

У мережі вже з’явився перший тизер нового сезону:

Ну, а поки що до виходу нових серій ще багато тижнів, пропонуємо згадати кращі та смішні моменти з перших семи сезонів "Футурами", — мультсеріалу, який породив безліч мемів.

"Укуси мій блискучий металевий зад", "Заткнися і бери мої гроші", "Я створю свій луна-парк з блекджеком і шл**ами", — це лише кілька з фраз "Футурами", які стали мемами і були популярними всі ці роки.

Як відомо, "Футураму" створили ті ж люди, що і культових "Сімпсонів", які виходять і досі. З 1999 по 2013 рік з перервами вийшло сім сезонів "Футурами", і хоча мультсеріал не раз намагалися закрити, він зібрав масу нагород і заслужив любов фанатів по всьому світу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше HBO розбурхав заявою про підготовку серіалу за Гаррі Поттером.