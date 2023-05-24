Тарас Цымбалюк трогательно поздравил свою девушку с днем рождения и показал новые совместные фото

Актер опубликовал романтичные черно-белые снимки

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился очередной порцией романтических снимков со своей новой возлюбленной — ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Девушка сегодня (24 мая) отмечает свой день рождения, и актер посвятил ей трогательный пост в соцсетях.

На своей странице в Инстаграм Цымбалюк опубликовал несколько романтичных черно-белых снимков с Готочкиной, на которых они целуются и обнимаются. А в подписи к ним оставил не менее романтическое послание для своей любимой.

"С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P. S. Остальное — прошепчу сегодня на ушко" — написал актер.

В комментариях поклонники актера засыпают Светлану поздравлениями, а также отмечают, что пара очень красиво смотрится вместе и осыпают их комплиментами.

Напомним, что ранее актер Тарас Цымбалюк был женат на визажистке Тине Антоненко, однако в июне 2022 года он развелся со своей супругой, с которой пробыл в отношениях около 4 лет. Отметим, что в браке они не прожили и года.