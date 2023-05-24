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Тарас Цимбалюк зворушливо привітав свою дівчину з днем народження та показав нові спільні фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тарас Цимбалюк та його дівчина Світлана Готочкіна Новина оновлена 24 травня 2023, 10:03
Тарас Цимбалюк та його дівчина Світлана Готочкіна. Фото https://www.instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Актор опублікував романтичні чорно-білі знімки

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк поділився черговою порцією романтичних знімків зі своєю новою коханою ресторатором і дизайнером Світланою Готочкіною. Дівчина сьогодні (24 травня) відзначає свій день народження, і актор присвятив їй зворушливий пост у соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграм Цимбалюк опублікував кілька романтичних чорно-білих знімків із Готочкіною, на яких вони цілуються та обіймаються. А у підписі до них залишив не менш романтичне послання для своєї коханої.

"З днем народження, моя дівчинко! Безмежна подяка тобі, що одного разу ти увірвалася в моє життя і повністю її перевернула! PS Останнє — прошепочу сьогодні на вушко " — написав актор.

пост Цимбалюка в Інстаграм
Тарас Цимбалюк та його дівчина
Тарас Цимбалюк та його дівчина Світлана Готочкіна

У коментарях шанувальники актора засипають Світлану привітаннями, а також зазначають, що пара має дуже гарний вигляд разом і обсипають їх компліментами.

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Нагадаємо, що раніше актор Тарас Цимбалюк був одружений з візажисткою Тіною Антоненко, проте в червні 2022 року він розлучився зі своєю дружиною, з якою пробув у відносинах близько 4 років. Зазначимо, що у шлюбі вони не прожили й року.

Теги:
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