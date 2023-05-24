Тарас Цимбалюк зворушливо привітав свою дівчину з днем народження та показав нові спільні фото

Актор опублікував романтичні чорно-білі знімки

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк поділився черговою порцією романтичних знімків зі своєю новою коханою ресторатором і дизайнером Світланою Готочкіною. Дівчина сьогодні (24 травня) відзначає свій день народження, і актор присвятив їй зворушливий пост у соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграм Цимбалюк опублікував кілька романтичних чорно-білих знімків із Готочкіною, на яких вони цілуються та обіймаються. А у підписі до них залишив не менш романтичне послання для своєї коханої.

"З днем народження, моя дівчинко! Безмежна подяка тобі, що одного разу ти увірвалася в моє життя і повністю її перевернула! PS Останнє — прошепочу сьогодні на вушко " — написав актор.

У коментарях шанувальники актора засипають Світлану привітаннями, а також зазначають, що пара має дуже гарний вигляд разом і обсипають їх компліментами.

Нагадаємо, що раніше актор Тарас Цимбалюк був одружений з візажисткою Тіною Антоненко, проте в червні 2022 року він розлучився зі своєю дружиною, з якою пробув у відносинах близько 4 років. Зазначимо, що у шлюбі вони не прожили й року.