Звезда клипов Лободы Назар Грабар, который стал добровольцем, рассказал о гибели брата на передовой (видео)

Военнослужащий со слезами на глазах вспоминает, как узнал о смерти родного человека

Украинский модель и танцовщик, звезда клипа Светланы Лободы "Твои глаза" Назар Грабар, который после российского полномасштабного вторжения пошёл добровольцем в Силы обороны, рассказал о смерти родного брата Ильи. По его словам, эта была самая страшная ночь в его жизни.

Откровениями Грабар поделился в интервью Анатолию Анатоличу для его YouTube-канала "Зе Інтерв'юер". Назар и Илья служили в одном подразделении, защищая Украину от российских захватчиков.

Так, о смерти старшего брата на передовой танцовщик сообщил 25 декабря 2022 года. Накануне этого, как стало известно, Назар был ранен, потерял много крови, медики, опасаясь за рану в районе легких и сердца, решили отправить военного в больницу. "Нет-нет-нет. Я не могу ехать. У меня на позиции брат": твердил тогда Назар. По его словам, всю дорогу он плакал, весь день писал связистам, чтобы узнать, как там Илья.

Спустя менее суток Назару позвонил командир со словами: "Прости, мы не уберегли. Илья погиб". Защитник не мог поверить.

"Я выбежал из палаты и начал кричать: "Не может такого быть. Это стопроцентная информация?" Командир ответил: "Да, их накрывают, капец: танками, и минометами, и всем-всем-всем. Мы уже несколько часов пытаемся вытащить с позиции тело, но накрывает", — рассказал Назар.

Далее военнослужащему предстояло сообщить новость маме, которая в тот день все время была с ним на связи.

"Эта ночь была для меня самой страшной в жизни. Я простоял всю ночь в больнице на коленях и тупо рыдал. Я не знал, как сказать об этом маме. А мама целый день тогда мне писала, потому что видела, что я онлайн, я, естественно, не говорил, что ранен", — говорит Грабар.

Доброволец решил подождал утра, уже после связался с двоюродной сестрой, сообщил трагическую новость и попросил купить успокоительные. Сестра приехала к маме Грабара в Бучу с лекарствами, а Назар позвонил по телефону. По словам его мамы, она поняла, что случилось что-то страшное, как только открыла входную дверь и увидела девушку с медикаментами.

После нападения рф на Украину в 2022 году на защиту родной страны стали многие представители культуры и шоу-бизнеса. К сожалению, многие герои получают ранения, несовместимые с жизнью. Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский писатель Игорь Мысяк.