Зірка кліпів Лободи Назар Грабар, який став добровольцем, розповів про загибель брата на передовій (відео)

Військовослужбовець зі сльозами на очах згадує, як дізнався про смерть рідної людини

Український модель та танцівник, зірка кліпу Світлани Лободи "Твои глаза" Назар Грабар, який після російського повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у Сили оборони, розповів про смерть рідного брата Іллі. За його словами, це була найстрашніша ніч у його житті.

Одкровеннями Грабар поділився в інтерв’ю Анатолію Анатоличу для його YouTube-каналу "Зе Інтерв’юер". Назар та Ілля служили в одному підрозділі, захищаючи Україну від російських загарбників.

Так, про смерть старшого брата на передовий танцівник повідомив 25 грудня 2022 року. Напередодні цього, як стало відомо, Назара було поранено, він втратив багато крові, медики, побоюючись за рану в районі легень і серця, вирішили відправити військового до лікарні. "Ні-ні-ні. Я не можу їхати. У мене на позиції брат": повторював тоді Назар. За його словами, всю дорогу він плакав, весь день писав зв’язківцям, щоб дізнатися, як там Ілля.

Менше за добу Назару зателефонував командир зі словами: "Пробач, ми не вберегли. Ілля загинув". Захисник не міг повірити.

"Я вибіг із палати і почав кричати: "Не може такого бути. Це стовідсоткова інформація?" Командир відповів: "Так, їх накривають, капець: танками, і мінометами, і всім-усім. Ми вже кілька годин намагаємось витягнути з позиції тіло, але накриває", — розповів Назар.

Далі військовослужбовцеві треба було повідомити новину мамі, яка того дня весь час була з ним на зв’язку.

"Ця ніч була для мене найстрашнішою в житті. Я простояв усю ніч у лікарні на колінах і тупо ридав. Я не знав, як сказати про це мамі. А мама цілий день тоді мені писала, бо бачила, що я онлайн, я, звісно, не говорив, що поранений", — говорить Грабар.

Доброволець вирішив зачекати ранку, вже після зв’язався із двоюрідною сестрою, повідомив трагічну новину та попросив купити заспокійливі. Сестра приїхала до мами Грабара до Бучі з ліками, а Назар зателефонував. За словами його мами, вона зрозуміла, що трапилося щось страшне, щойно відчинила вхідні двері і побачила дівчину з медикаментами.

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