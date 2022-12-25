У відомого танцюриста і "краша" українок на фронті загинув рідний брат (фото)
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Зірка кліпів Лободи і "Время и стекло" Назар Грабар розповів про горе в сім’ї
Український танцюрист, більш відомий за кліпами Лободи та гурту "Время и стекло", "краш" українок Назар Грабар повідомив про загибель рідного брата. Чоловік, як і сам Грабар, захищав Україну.
Про горе у родині Назар розповів в Інстаграмі. За його словами, його брат віддав життя за те, що любив – за сім’ю, країну, наше майбутнє.
"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора!… Я запам’ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди любитиму! Хороший син! Найкращий брат! Хороший чоловік! Герої не вмирають!", — написав танцюрист у соцмережі, прикріпивши до посту фото близької людини.
Що відомо про Назара Грабара
Головний герой багатьох кліпів співачки Світлани Лободи, яка лише через місяць визнала, що в Україні йде війна, танцюрист, модель та актор Назар Грабар відмовився від своєї модельної кар’єри та добровільно пішов воювати з російськими окупантами у лавах ЗСУ, тим самим внісши себе до списку "крашів" українок. У соціальних мережах Назар активно постить фото та відео у військовій формі, а також звітує про результати волонтерства.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вдова українського військового померла після звістки про загибель чоловіка на фронті. Подружжя не стало в одному віці — обом було по 33 роки. Сиротами залишилися дві дівчинки.