У відомого танцюриста і "краша" українок на фронті загинув рідний брат (фото)

Зірка кліпів Лободи і "Время и стекло" Назар Грабар розповів про горе в сім’ї

Український танцюрист, більш відомий за кліпами Лободи та гурту "Время и стекло", "краш" українок Назар Грабар повідомив про загибель рідного брата. Чоловік, як і сам Грабар, захищав Україну.

Про горе у родині Назар розповів в Інстаграмі. За його словами, його брат віддав життя за те, що любив – за сім’ю, країну, наше майбутнє.

"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора!… Я запам’ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди любитиму! Хороший син! Найкращий брат! Хороший чоловік! Герої не вмирають!", — написав танцюрист у соцмережі, прикріпивши до посту фото близької людини.

Назар Грабар, який пішов воювати, повідомив про загибель брата на фронті

Що відомо про Назара Грабара

Головний герой багатьох кліпів співачки Світлани Лободи, яка лише через місяць визнала, що в Україні йде війна, танцюрист, модель та актор Назар Грабар відмовився від своєї модельної кар’єри та добровільно пішов воювати з російськими окупантами у лавах ЗСУ, тим самим внісши себе до списку "крашів" українок. У соціальних мережах Назар активно постить фото та відео у військовій формі, а також звітує про результати волонтерства.

Сторінка Назара Грабара в Інстаграмі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вдова українського військового померла після звістки про загибель чоловіка на фронті. Подружжя не стало в одному віці — обом було по 33 роки. Сиротами залишилися дві дівчинки.