Серце не витримало: вдова військового померла після звістки про загибель чоловіка на фронті (фото)

За кілька днів круглими сиротами залишилися дві маленькі дівчинки

Повномасштабне російське вторгнення продовжує залишати українських дітей без батьків. Після новин про смерть геймдизайнера та батька двох дітей Володимира Єжова страшне горе прийшло і на Хмельниччину. У Кам'янець-Подільському районі не стало молодого подружжя Твердохлібів, через що сиротами лишилося двоє дівчаток. Чоловік Андрій віддав своє життя за Батьківщину на фронті, а його дружина Марина не витримала трагічних звісток.

Про подвійну втрату повідомив міський голові Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич на власній Facebook-сторінці. Подружжя не стало в одному віці — і жінці, і чоловіку тільки виповнилося по 33 роки.

Андрій встиг повоювати на різних напрямках, але останнім часом перебував на Донбасі. У цивільному житті був одним із працівників місцевого ПАТ "Модуль", яке займається виробництвом оцинкованої рулонної сталі. Любив риболовлю, був відданим футбольним фанатом.

Андрій Твердохліб

У шлюбі Андрій та Марини народилося двоє чудових дівчаток — старшій виповнилося вісім, молодшій — шість. На жаль, через трагічні обставини обоє лишилися круглими сиротами.

Марина Твердохліб

Андрій разом із доньками

Про смерть захисника стало відомо 22 грудня, серце його дружини зупинилося днем пізніше. Користувачі мережі щиро співчувають такій втраті, проклинаючи російську агресію, через яку помирають найкращі представники суспільства.

Війна вкотре підтверджує, що любов є одним із найсильніших людських почуттів. Раніше "Телеграф" розповідав ще одну трагічну історію кохання — волонтерка Алла Карпенко дуже зворушливо попрощалася зі своїм обранцем, який теж віддав життя за Україну.

Також ми писали, що на фронті загинув відомий український кінорежисер Олег Бобало.