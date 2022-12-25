У известного танцора и "краша" украинок на фронте погиб родной брат (фото)

Звезда клипов Лободы и "Время и стекло" Назар Грабар поведал о горе в семье

Украинский танцор, более известный по клипам Лободы и группы "Время и стекло", "краш" украинок Назар Грабар сообщил о гибели родного брата. Мужчина так же, как и сам Грабар, защищал Украину.

О горе в семье Назар рассказал в Инстаграме. По его словам, его брат отдал жизнь за то, что любил — за семью, страну, наше будущее.

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая опора!… Я запомню тебя таким. Несокрушимым и сильным. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне силы и веры в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Герои не умирают!", — написал танцор в соцсети, прикрепив к посту фото близкого человека.

Назар Грабар, который пошел воевать, сообщил о гибели брата на фронте

Что известно о Назаре Грабаре

Главный герой многих клипов певицы Светланы Лободы, которая лишь спустя месяц признала, что в Украине идет война, танцор, модель и актер Назар Грабар отказался от своей модельной карьеры и добровольно пошел воевать с российскими оккупантами в рядах ВСУ, тем самым внеся себя в список "крашей" украинок. В социальных сетях Назар активно постит фото и видео в военной форме, а также отчитывается о результатах волонтерства.

Страница Назара Грабара в Инстаграме

Ранее "Телеграф" сообщал, что вдова украинского военного умерла после известия о гибели мужчины на фронте. Супругов не стало в одном возрасте — обоим было по 33 года. Сиротами остались две девочки.