Сердце не выдержало: вдова военного умерла после известия о гибели мужчины на фронте (фото)

Через несколько дней круглыми сиротами остались две маленькие девочки.

Полномасштабное российское вторжение продолжает оставлять украинских детей без родителей. После новостей о смерти геймдизайнера и отца двух детей Владимира Ежова страшное горе пришло и в Хмельницкую область. В Каменец-Подольском районе не стало молодой четы Твердохлеб, из-за чего сиротами остались две девочки. Муж Андрей отдал свою жизнь за Родину на фронте, а его жена Марина не выдержала трагических известий.

О двойной потере сообщил городской голове Каменец-Подольского Михаил Симашкевич на собственной Facebook-странице. Супруги "ушли" в одном возрасте — и женщине, и мужчине только исполнилось по 33 года.

Андрей успел повоевать на разных направлениях, но в последнее время находился на Донбассе. На "гражданке" был одним из работников местного ПАО "Модуль", занимающегося производством оцинкованной рулонной стали. Любил рыбалку, был преданным футбольным фанатом.

Андрей Твердохлеб

В браке Андрея и Марины родились две замечательные девочки: старшей исполнилось восемь, младшей — шесть. К сожалению, из-за трагических обстоятельств обе остались круглыми сиротами.

Марина Твердохлеб

Андрей вместе с дочками

О смерти защитника стало известно 22 декабря, сердце его жены остановилось днем позже. Пользователи сети искренне сочувствуют такой потере, проклиная российскую агрессию, из-за которой умирают лучшие представители общества.

Война еще раз подтверждает, что любовь является одним из сильнейших человеческих чувств. Ранее "Телеграф" рассказывал еще одну трагическую историю любви — волонтер Алла Карпенко очень трогательно попрощалась со своим избранником, который тоже отдал жизнь за Украину.

Также мы писали, что на фронте погиб известный украинский кинорежиссер Олег Бобало.