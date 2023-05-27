У кого День ангела 28 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 28 мая, в 2023 году отмечается День Киева, Всеукраинский день краеведения, День менструальной гигиены, Международный день здоровья женщин, День химика, День брюнеток, День гамбургера в США. Кроме того, в этот день носители трех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 28 мая

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 28 мая церковью почитается царевич Димитрий Угличский и Московский.

Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный). 28 мая чтится святой Игнатий Псковский, Спасо-Елеазаровский.

Женские именины 28 мая

Анастасия, — это популярное имя имеет греческое происхождение и может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни". 28 мая почитается святая мученица Анастасия Латрийская.

Как известно, в разные дни церковь почитает определенных святых и мучеников, — в те же дни празднуют свои Дни ангела люди, которые носят схожие с ними имена и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые покровительствуют своим тезкам и оберегают их от бед по жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в Украине перенесли празднование главных церковных праздников.